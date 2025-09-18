Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la rotonda de acceso a La Herradura, en Telde, lugar donde sucedieron los hechos. C7

Herido un hombre al sufrir una agresión con arma blanca en La Herradura

La Policía Nacional investiga el suceso, que podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre el herido y el presunto agresor

EP

Telde

Jueves, 18 de septiembre 2025, 09:28

Un hombre, de 45 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una agresión con arma blanca en la rotonda de acceso a La Herradura, en Telde (Gran Canaria), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 07.12 horas de este jueves y hasta el lugar se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba heridas por arma blanca y traumatismo facial de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Insular Gran Canaria.

En el lugar del incidente también se han personado agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local, tras ser alertados de este incidente por varios testigos que informaban de que había una persona herida en la citada zona.

Los agentes pudieron comprobar que el afectado sufría heridas por arma blanca en el muslo, según ha indicada Policía Nacional a Europa Press, matizando que tanto el presunto agresor como el herido, «al parecer», se conocen, por lo que se sospecha que se trata de un ajuste de cuentas entre ellos.

Actualmente los policías tienen identificado al presunto agresor, estando a la espera de que el herido presente denuncia, una vez se recupere, para detener al autor de estos hechos.

