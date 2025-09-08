Herido grave un motorista en el municipio de Teguise en Lanzarote La colisión se produjo entre un coche y la motocicleta este lunes sobre las 11:50 horas

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:40

Un hombre de 45 años resultó herido de gravedad en la colisión de una moto y un turismo en la Avenida Guanarteme, en el municipio de Teguise (Lanzarote). Alrededor de las 11:50 horas de este lunes el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba el choque de ambos vehículos.

El motorista presentó politraumatismos de carácter grave en el momento inicial de la asistencia. Tras la valoración y estabilización por parte del personal del SUC, la víctima fue trasladada en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa.

La Guardia Civil realizó el atestado correspondiente.