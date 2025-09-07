Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo La decimoquinta etapa de la Vuelta, en directo
Personal de 1-1-2. C7

Herido grave un hombre al caer a una zona de rocas en la costa de Agüimes

Fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Europa Press

Las Palmas de Gran canaria

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:10

Un hombre de 50 años resultó herido grave sobre las 12.30 horas de este domingo al caer a una zona de rocas en la costa de Arinaga, dentro del municipio de Agüimes (Gran Canaria), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

En este sentido, Bomberos del Consorcio de Emergencias, con la colaboración del personal del servicio de socorrismo de la zona, rescataron al afectado.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al hombre de varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Finalmente, Guardia Civil y Policía Local se encargaron de las diligencias y colaboraron con el resto de recursos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Gobierno de Canarias declara desde este sábado la prealerta por calima en las islas orientales
  2. 2 La Policía Local localiza tres talleres clandestinos en Los Tarahales
  3. 3 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  4. 4 Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  6. 6 «Si el Gobierno de Canarias rechaza la condonación de la deuda estará dando la espalda a los isleños»
  7. 7 «Hay que ser muy pobre en Canarias para tener la ayuda para los libros de texto»
  8. 8 Piletas pide dimisiones tras la caída de otro árbol
  9. 9

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  10. 10 El legado olvidado de Celestino Ramírez, el último salinero de La Isleta

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Herido grave un hombre al caer a una zona de rocas en la costa de Agüimes

Herido grave un hombre al caer a una zona de rocas en la costa de Agüimes