Herido grave un hombre al caer a una zona de rocas en la costa de Agüimes Fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria

Europa Press Las Palmas de Gran canaria Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:10

Un hombre de 50 años resultó herido grave sobre las 12.30 horas de este domingo al caer a una zona de rocas en la costa de Arinaga, dentro del municipio de Agüimes (Gran Canaria), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

En este sentido, Bomberos del Consorcio de Emergencias, con la colaboración del personal del servicio de socorrismo de la zona, rescataron al afectado.

Mientras, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió al hombre de varios traumatismos de carácter grave, por lo que fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Finalmente, Guardia Civil y Policía Local se encargaron de las diligencias y colaboraron con el resto de recursos.