Herido grave al caer desde una altura de tres metros a una acequia en Mogán

Un hombre de 65 años resultó herido grave durante la pasada medianoche al caer desde una altura de tres medios a una acequia en el cauce de un barranco dentro del municipio de Mogán (Gran Canaria).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, junto a voluntarios de Protección Civil, rescataron al afectado y lo trasladaron hasta el lugar al que pudo acceder el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Así, los recursos sanitarios asistieron al varón, que presentó politraumatismos de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Finalmente, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con los recursos intervinientes.