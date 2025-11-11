Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del momento del rescate. 112 Canarias
Sucedió en Gran Canaria

Herido grave al caer desde una altura de tres metros a una acequia en Mogán

El hombre, de 65 años, tuvo que ser rescatado por bomberos y trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Insular de Gran Canaria

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 11 de noviembre 2025, 09:16

Comenta

Un hombre de 65 años resultó herido grave durante la pasada medianoche al caer desde una altura de tres medios a una acequia en el cauce de un barranco dentro del municipio de Mogán (Gran Canaria).

Según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, junto a voluntarios de Protección Civil, rescataron al afectado y lo trasladaron hasta el lugar al que pudo acceder el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Así, los recursos sanitarios asistieron al varón, que presentó politraumatismos de carácter grave, por lo que fue estabilizado y trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Finalmente, agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil colaboraron con los recursos intervinientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atentos a la borrasca Claudia: «podría ser uno de los episodios más adversos de los últimos años en Canarias»
  2. 2 La Aemet enciende los avisos por el impacto de la borrasca Claudia en Canarias y un experto advierte de sus consecuencias
  3. 3 No sólo lluvias: la Aemet advierte a Canarias de lo que llegará este miércoles a las islas
  4. 4 ¿Cuándo y cómo pagar la nueva tasa de basura en Las Palmas de Gran Canaria?
  5. 5 El brote de sarampión llega a Gran Canaria: ya son 21 casos
  6. 6 Sin cuidado con el patrimonio en Malteses 11
  7. 7 Don Zoilo fulmina el carril bici: un peligro y «una chapuza»
  8. 8 Un camarero se lanzó al agua y salvó a tres personas en el golpe de mar de Puerto la Cruz: «No dudé ni un momento»
  9. 9 Una esquinita que huele a lo de siempre: Así es la nueva era de Gazuza
  10. 10 El Cabildo de Gran Canaria entra en el club de los milmillonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Herido grave al caer desde una altura de tres metros a una acequia en Mogán

Herido grave al caer desde una altura de tres metros a una acequia en Mogán