Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de recurso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112. C7

Un herido en el choque entre un coche y un camión en la GC-1

La mujer de 70 años fue trasladada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 2 de septiembre 2025, 16:30

La colisión entre un turismo y un camión ocurrida este martes 2 de agosto, sobre las 14:02h, en la carretera GC-1 sentido sur, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, dejó herida a una mujer de 70 años.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, la accidentada presentó policontusiones de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Los bomberos liberaron a la conductora del interior de su turismo y procedieron a asegurar el vehículo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Papá, tengo miedo»: encerraron a 27 menores en un cuarto de una discoteca del Plaza para esquivar a la Policía
  2. 2 La Guardia Civil desmantela una fábrica en Lanzarote tras la mayor operación contra la falsificación en Canarias
  3. 3 Tenerife se prepara para actuar ante una erupción con un simulacro sin precedentes
  4. 4 El Gobierno inicia el camino con los ayuntamientos para limitar la compra de viviendas por extranjeros
  5. 5 La UD cerró el mercado sin novedades: Mata sigue y Kaba todavía busca destino
  6. 6 Muere Pascual Mota, joyero y exconcejal de Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Un centenar de personas sin hogar en Las Palmas de Gran Canaria
  8. 8 ¿Dónde y cuándo vuelve a jugar la UD?
  9. 9 Carolina Darias no teme a la denuncia en Fiscalía por el Guiniguada y defiende el proceso
  10. 10 «Somos un barco de solo mujeres, todas con un fuerte sentimiento de justicia»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Un herido en el choque entre un coche y un camión en la GC-1

Un herido en el choque entre un coche y un camión en la GC-1