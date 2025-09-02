Un herido en el choque entre un coche y un camión en la GC-1 La mujer de 70 años fue trasladada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín

Imagen de recurso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 2 de septiembre 2025, 16:30

La colisión entre un turismo y un camión ocurrida este martes 2 de agosto, sobre las 14:02h, en la carretera GC-1 sentido sur, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, dejó herida a una mujer de 70 años.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2, la accidentada presentó policontusiones de carácter moderado y fue trasladada en una ambulancia sanitarizada del SUC al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Los bomberos liberaron a la conductora del interior de su turismo y procedieron a asegurar el vehículo.