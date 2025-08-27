Un herido de carácter moderado en una colisión entre dos vehículos en Gran Canaria El suceso tuvo lugar en Santa María de Guía y el afectado fue un hombre de 44 años que fue trasladado al Hospital Perpetuo Socorro

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 27 de agosto 2025, 17:13

Un hombre de 44 años resultó herido moderado este miércoles tras el choque frontolateral entre dos vehículos que tuvo lugar en la Calle José Samsó Henríquez de Santa María de Guía (Gran Canaria), según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El varón presentó policontusiones de carácter moderado, por lo que fue asistido por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y trasladado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Perpetuo Socorro.

Por su parte, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de instruir el atestado correspondiente.