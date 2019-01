Hallan un hueso humano en unos calcetines de Primark en Reino Unido

El artículo fue comprado el pasado 10 de diciembre en la tienda que la compañía textil tiene en la ciudad de Colchester. Pero el cliente no se percató de que su compra guardaba restos sorprendentes hasta el día 2 de enero, según informa el diario londinense The Independent. Fue entonces cuando decidió denunciar los hechos a la policía.

Los investigadores que llevan el caso creen que se trata de un fragmento de hueso humano que no es «fruto de un trauma reciente», ya que no presenta restos de piel o de otras partículas orgánicas adheridas, y que no acabó dentro de los calcetines por un episodio violento. Los agentes han requerido información a los responsables de la tienda de la cadena irlandesa para intentar explicar lo ocurrido. De momento, se desconoce el origen de estos restos, ya que queda por determinar la procedencia y fijar su antigüedad de forma aproximada.

Primark ha pedido disculpas al comprador que ha vivido este extraño suceso y apunta, a través de un portavoz de la empresa, que alguien ha podido colocar el trozo del hueso en la prenda de su marca para gastar una broma, añadiendo que la firma ha sufrido en otras ocasiones episodios parecidos. De todas formas, la compañía segura que ha abierto una investigación interna porque se está tomando en serio el caso y señala que ya se ha puesto en contacto con la fábrica y también con los proveedores que surten a la factoría que produce el artículo en cuestión.