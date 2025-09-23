Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del exterior del intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, donde se encontró la mochila. C7

Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»

Fue encontrada en el intercambiador de la capital tinerfeña

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Martes, 23 de septiembre 2025, 16:40

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife hallaron el pasado viernes una mochila, abandonada en el vestíbulo del intercambiador, en cuyo interior había 22.250 euros repartidos en sobres, además de diversos efectos personales.

Los agentes remitieron la mochila al servicio de objetos perdidos, donde se personó este lunes su propietario, de 85 años, a quien le fue entregado el dinero «al parecer producto del cobro reciente de una herencia», detallan fuentes de la corporación local.

El afectado había sido localizado y contactado el pasado sábado, aunque entonces dio evidentes muestras de desorientación y no fue capaz de explicar la pérdida de la mochila, ni pudo facilitar algunos de sus datos personales, por lo que no se pudo determinar qué había extraviado. Ese día, los agentes localizaron a un familiar que se hizo cargo del mismo.

Sin embargo, el dueño de la mochila se personó el lunes en el servicio de objetos perdidos, y con la colaboración de los policías adscritos a estas funciones se determinó que era el propietario de la misma. En su presencia se hicieron todas las comprobaciones pertinentes y se contó el dinero; también se verificaron algunos datos bancarios que él facilitó. A continuación, una patrulla policial se ofreció para acompañarlo hasta una entidad bancaria y que hiciera el ingreso de esa cantidad en su cuenta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo
  2. 2 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  3. 3 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
  4. 4 Los comerciantes de Arucas temen echar el cierre por las obras: «Los clientes prefieren ir a comprar a la capital o a Teror»
  5. 5 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  6. 6 Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»
  7. 7 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  8. 8 Macrorred de narcotráfico en Canarias: dos toneladas de droga intervenida, 34 detenidos y armas de fuego
  9. 9 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
  10. 10 El Cabildo aumenta de 27 millones a 72 la subvención para el pabellón de Infecar

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»

Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia»