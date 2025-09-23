Hallan una mochila con 22.250 euros en efectivo en Santa Cruz de Tenerife «al parecer producto de una herencia» Fue encontrada en el intercambiador de la capital tinerfeña

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife hallaron el pasado viernes una mochila, abandonada en el vestíbulo del intercambiador, en cuyo interior había 22.250 euros repartidos en sobres, además de diversos efectos personales.

Los agentes remitieron la mochila al servicio de objetos perdidos, donde se personó este lunes su propietario, de 85 años, a quien le fue entregado el dinero «al parecer producto del cobro reciente de una herencia», detallan fuentes de la corporación local.

El afectado había sido localizado y contactado el pasado sábado, aunque entonces dio evidentes muestras de desorientación y no fue capaz de explicar la pérdida de la mochila, ni pudo facilitar algunos de sus datos personales, por lo que no se pudo determinar qué había extraviado. Ese día, los agentes localizaron a un familiar que se hizo cargo del mismo.

Sin embargo, el dueño de la mochila se personó el lunes en el servicio de objetos perdidos, y con la colaboración de los policías adscritos a estas funciones se determinó que era el propietario de la misma. En su presencia se hicieron todas las comprobaciones pertinentes y se contó el dinero; también se verificaron algunos datos bancarios que él facilitó. A continuación, una patrulla policial se ofreció para acompañarlo hasta una entidad bancaria y que hiciera el ingreso de esa cantidad en su cuenta.

