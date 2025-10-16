La Guardia Civil resuelve en pocas horas una violenta pelea con un herido grave en Santa Lucía de Tirajana El presunto autor, que causó una herida de 15 centímetros a la víctima durante una reyerta en la calle, se entregó voluntariamente tras ser identificado por los agentes del Puesto Principal de Vecindario

CANARIAS7 Santa Lucía de Tirajana Jueves, 16 de octubre 2025, 12:34

La Guardia Civil del Puesto Principal de Vecindario ha esclarecido en pocas horas una violenta reyerta ocurrida la madrugada del pasado 5 de octubre en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, que se saldó con varios heridos, uno de ellos de gravedad.

Los hechos se produjeron alrededor de las 00.45 horas, cuando los agentes recibieron un aviso alertando de una pelea multitudinaria en el exterior de un local de ocio. Al llegar al lugar, los guardias encontraron a un hombre sin camiseta, cubierto de sangre y visiblemente alterado, con un corte en el pómulo derecho. El herido apenas quiso declarar, limitándose a indicar que había mantenido una discusión con varios individuos.

Gracias al testimonio de un testigo, los agentes supieron que el hombre había intentado entrar al local, pese a tenerlo prohibido, y se había enfrentado a otros tres sujetos. En el transcurso de la discusión, el presunto agresor habría cogido una botella de vidrio de un contenedor cercano, con la que se inició la pelea. En la zona se hallaron numerosos cristales rotos, reflejo de la violencia del suceso.

Poco después, la Guardia Civil fue avisada de que otra de las personas implicadas había acudido al Centro de Salud de Vecindario. Se trataba de un hombre con un gran vendaje en el pecho y claros signos de nerviosismo, quien explicó que había tratado de separar la pelea, pero acabó herido. El personal médico confirmó la gravedad de las lesiones, al presentar la víctima una herida de unos quince centímetros en el pecho, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital Insular de Gran Canaria.

La investigación permitió determinar que los hechos podían constituir un delito de lesiones graves. La víctima manifestó su intención de presentar denuncia una vez recibiera el alta médica, mientras que un tercer herido de menor consideración optó por no hacerlo.

Gracias a las gestiones realizadas por el personal del Área de Atención al Ciudadano y Prevención de la Guardia Civil de Vecindario, el presunto autor fue plenamente identificado. Tras conocer que los agentes habían reunido numerosas pruebas en su contra, el sospechoso decidió entregarse voluntariamente en dependencias policiales.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Guardia de San Bartolomé de Tirajana.