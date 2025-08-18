La Guardia Civil esclarece doce delitos contra el patrimonio y orden socioeconómico en Fuerteventura El presunto autor actuaba en los comercios y complejos hoteleros del municipio, oscilando el valor de todo lo sustraído 2.800€

La Guardia Civil de Fuerteventura detuvo el pasado 5 de agosto al presunto autor de doce delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, ocurridos en el término municipal de la Oliva.

Los hechos ocurrieron entre diciembre del año pasado y agosto de 2025. Según las denuncias, el autor actuaba siguiendo el mismo modus operandi, visitaba diferentes tiendas y, aprovechando un descuido, escondía productos entre su ropa, la misma vestimenta que solía usar en cada robo y salía rápidamente sin pagar. Principalmente se llevaba perfumes, bebidas alcohólicas y tabaco.

Además, el mismo autor, forzó la entrada en dos complejos hoteleros, accediendo a varias habitaciones de clientes durante la noche, para sustraer sobre todo material informático y teléfonos móviles.

En esta investigación, la Guardia Civil realizó inspecciones detalladas en los comercios y complejos hoteleros afectados, además de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. Gracias al trabajo minucioso, los agentes lograron identificar al presunto autor de los robos a través de su imagen física obtenida en los vídeos.

No se descartan nuevas detenciones

La operación concluyó el pasado 5 de agosto, cuando los agentes detuvieron al supuesto autor. La detención se produjo tras un discreto seguimiento en el que participaron agentes de paisano y patrullas uniformadas. El sospechoso fue sorprendido justo a la salida de un comercio local, donde acababa de robar varias prendas de ropa. Con esta detención culmina la primera fase de la investigación, poniendo fin al menos momentáneamente a una oleada de hurtos sufrida en el municipio.

La investigación continúa en una segunda fase, centrada en rastrear los objetos robados y su posible venta a terceros. La Guardia Civil busca recuperar principalmente equipos de telefonía e informática, aprovechando su huella digital. No descartando nuevas detenciones a medida que avancen las pesquisas.

Las diligencias y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de Guardia de Puerto del Rosario (Las Palmas).

