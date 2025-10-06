Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un furgón de la Guardia Civil en Arrecife. EFE/ Adriel Perdomo

La Guardia Civil detiene en Lanzarote a un británico acusado de agresión sexual a una menor en su país

El detenido había abandonado Reino Unido sin presentarse al juicio que tenía pendiente por delitos relacionados con la violencia sexual

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:56

La Guardia Civil de Las Palmas, junto con el Joint International Crime Center de la NCA y la policía de Nottinghamshire, ha detenido a un ciudadano británico acusado de repetidas agresiones sexuales sobre una compatriota menor de edad.

El detenido había abandonado Reino Unido sin presentarse al juicio que tenía pendiente por delitos relacionados con la violencia sexual. Emitida la pertinente orden de detención internacional por las autoridades británicas, se inició una investigación que permitió localizar al huido en la isla de Lanzarote, donde efectivos de la Policía de Judicial de Las Palmas pudieron arrestarlo y ponerlo a disposición judicial antes de que abandonara nuestro país. En la actualidad, se encuentra en prisión provisional a la espera de extradición a Reino Unido.

Esta operación pone de manifiesto la relevancia de una rápida activación de los mecanismos de cooperación internacional entre España y Reino Unido, donde se destaca que la colaboración policial entre países no solo fortalece los sistemas de justicia, sino que también asegura que los huidos no encuentren refugio en la impunidad de sus actos, existiendo además el firme compromiso de la Guardia Civil en la lucha contra la violencia sexual.

