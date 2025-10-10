Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ForoCANARIAS7 'La mujer en las políticas agrarias y pesqueras europeas', en directo
Momento del robo captado por la cámara del taxi.
Momento del robo captado por la cámara del taxi. Guardia Civil

La Guardia Civil detiene al autor de un robo con violencia a un taxista en Vecindario

El autor aprovechó la oscuridad de la noche y que se encontraban en un lugar poco transitado para robar la cartera a la taxista

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 10 de octubre 2025, 10:13

Comenta

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años por un robo con violencia contra una taxista en Vecindario (Gran Canaria). Durante la agresión, en la que la víctima sufrió una rotura en sus gafas, el detenido consiguió arrebatarle la cartera.

Los hechos se produjeron la noche del 30 de septiembre mientras la víctima prestaba servicio en su taxi. Sobre las 23.00 horas, un pasajero le solicitó un traslado a una calle de Vecindario. Al llegar al destino, el autor de la agresión se abalanzó sobre la conductora buscando su cartera. Tras un forcejeo consiguió quitársela y salir huyendo.

La víctima salió tras él al no poder pedir auxilio por encontrarse en una zona poco transitada, pero no pudo alcanzarlo. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el vehículo, los guardias civiles han podido constatar la agresión e identificar al autor.

A partir de esta información, la Guardia Civil ha conseguido localizar al sospechoso y detenerlo. Las diligencias han sido remitidas junto al detenido al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay sensación de inseguridad»: el miedo se apodera de Triana
  2. 2

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  3. 3 Polémica en Segunda División: un árbitro de Granada pitará el Granada-UD Las Palmas
  4. 4

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  5. 5 El PSOE abrirá expediente de expulsión a Víctor Navarro si apoya la moción de censura en Valsequillo
  6. 6 Canarias se libra del impacto de la DANA y la Aemet da la buena noticia para el fin de semana
  7. 7 Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar
  8. 8 El exgerente de la Sociedad de Promoción reclama al consistorio la nulidad de su despido
  9. 9 Muere Evaristo Ramos Padilla, exjugador de la UD Las Palmas, a los 85 años
  10. 10 Usaba su coche como laboratorio y punto de venta de crack y heroína en Zárate

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Guardia Civil detiene al autor de un robo con violencia a un taxista en Vecindario