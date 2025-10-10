La Guardia Civil detiene al autor de un robo con violencia a un taxista en Vecindario El autor aprovechó la oscuridad de la noche y que se encontraban en un lugar poco transitado para robar la cartera a la taxista

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 10 de octubre 2025, 10:13

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 36 años por un robo con violencia contra una taxista en Vecindario (Gran Canaria). Durante la agresión, en la que la víctima sufrió una rotura en sus gafas, el detenido consiguió arrebatarle la cartera.

Los hechos se produjeron la noche del 30 de septiembre mientras la víctima prestaba servicio en su taxi. Sobre las 23.00 horas, un pasajero le solicitó un traslado a una calle de Vecindario. Al llegar al destino, el autor de la agresión se abalanzó sobre la conductora buscando su cartera. Tras un forcejeo consiguió quitársela y salir huyendo.

La víctima salió tras él al no poder pedir auxilio por encontrarse en una zona poco transitada, pero no pudo alcanzarlo. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en el vehículo, los guardias civiles han podido constatar la agresión e identificar al autor.

A partir de esta información, la Guardia Civil ha conseguido localizar al sospechoso y detenerlo. Las diligencias han sido remitidas junto al detenido al Juzgado de Instrucción número 2 de San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas).