Imagen de la droga capturada por la Guardia Civil. Guardia Civil

La Guardia Civil desarticula un punto de tráfico de drogas tras la detención de una persona en Arguineguín

En el registro se le incautó varios envoltorios que contenían supuestamente hachís preparado para su distribución, así como más de 700 euros en efectivo

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 16 de septiembre 2025, 12:17

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona en la localidad de Arguineguín, en el municipio de Mogán, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. La intervención se enmarca dentro de las labores rutinarias de prevención que desarrollan los agentes del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18:50 horas del pasado 4 de septiembre, cuando una patrulla recorría las calles de Arguineguín. Durante el servicio, los guardias civiles observaron a un joven que se encontraba frente a un bar. Al percatarse de la presencia del vehículo oficial, el individuo adoptó una actitud esquiva e intentó refugiarse en el interior del establecimiento para evitar el encuentro con los agentes.

Ante esta conducta, los agentes procedieron a identificarle y a realizar un cacheo superficial. En el registro encontraron en los bolsillos de sus pantalones varios envoltorios de lo que presuntamente era hachís, preparados para su distribución, ascendiendo a cerca de 50 gramos el total de la cantidad incautada.

Además, se le incautó la cantidad de más de 700 euros en efectivo, doblados y de manera desordenada, un indicio frecuente del dinero obtenido mediante la venta al menudeo. Tras estas comprobaciones, los agentes procedieron a la detención del joven informándole de sus derechos, siendo trasladado a dependencias oficiales para continuar con las diligencias correspondientes.

Imagen de los más de 700 euros incautados al joven. Guardia Civil

