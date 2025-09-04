Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón En el momento inicial de la asistencia la víctima presentó politraumatismos de carácter grave

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:36

Una mujer resultó herida este jueves en el atropello en la calle Juan Rejón, en Las Palmas de Gran Canaria, por una guagua municipal. A las 8:58 horas de la mañana el Centro de Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta en la que informaba del suceso.

En el momento inicial de la asistencia, la mujer presentó politraumatismos de carácter grave y la trasladaron en ambulancia mecanizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.