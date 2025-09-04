Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de la guagua tras el atropello. C7

Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón

En el momento inicial de la asistencia la víctima presentó politraumatismos de carácter grave

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 4 de septiembre 2025, 10:36

Una mujer resultó herida este jueves en el atropello en la calle Juan Rejón, en Las Palmas de Gran Canaria, por una guagua municipal. A las 8:58 horas de la mañana el Centro de Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió una alerta en la que informaba del suceso.

En el momento inicial de la asistencia, la mujer presentó politraumatismos de carácter grave y la trasladaron en ambulancia mecanizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

La Policía Local reguló el tráfico en la zona y realizó el atestado correspondiente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece Cristóbal del Rosario, prestigioso dermatólogo de Gran Canaria
  2. 2 Buscan a Kilian D.H, desaparecido en Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Roban una moto en Santa Catalina y chocan contra un coche de Policía
  5. 5 Un testigo ratifica la querella contra Rodolfo Sancho por presunta extorsión
  6. 6 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  7. 7 Un accidente entre varios vehículos en la GC-1 provoca grandes retenciones
  8. 8 El rincón de Lanzarote donde se ocultaba la fábrica clandestina de la mayor operación contra las falsificación en Canarias
  9. 9 Ryanair recorta 400.000 plazas en Canarias para este invierno y cancela los vuelos con Tenerife Norte
  10. 10 Calles bajo el foco de la inseguridad: Joaquín Costa se dispara en delitos y quejas vecinales

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón

Una guagua atropella a una mujer en la calle Juan Rejón