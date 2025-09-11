Gritos, insultos y amenazas en una pelea multitudinaria entre los vecinos de la Vega de San José Dos hombres iniciaron una disputa que tuvo en vilo al barrio capitalino durante horas | El suceso se vivió a gritos de «destrózalo»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 11 de septiembre 2025, 12:32

Hace unos días, los vecinos de la Vega de San José, Las Palmas de Gran Canaria, presenciaron una pelea multitudinaria. Dos hombres empezaron un conflicto en las calles del barrio, a la que se fueron sumando personas a medida que la tensión aumentaba. Uno de ellos tuvo que ser sujetado por varias personas, en numerosas ocasiones, para que no se produjeran más agresiones.

A base de gritos, insultos y amenazas de muerte, los responsables del incidente empezaron a caldear el ambiente. Se llegó a ver hasta cinco hombres, a la vez, pegándose en una de las plazas del barrio. En ese momento de máxima tensión, una persona de la zona gritó «destrózalo» en repetidas ocasiones. Todo ello se produjo ante la atenta mirada de los vecinos y vecinas del barrio capitalino.