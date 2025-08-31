Grave tras caer de una tercera planta en un hotel de Fuerteventura El herido es un joven de 19 años y se precipitó a altas horas de la madrugada

Canarias7 Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 31 de agosto 2025, 14:23 Comenta Compartir

El Servicio de Urgencia Canario (SUC) asistió en la madrugada del domingo a un joven de 19 años que resultó gravemente herido tras precipitarse desde la tercera planta de un complejo hotelero en el municipio majorero de Pájara, ha informado el 112.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 1:57 horas en la que informaban que una persona se había precipitado, por causas que se desconocen, desde una tercera planta del establecimiento hotelero y necesitaba asistencia sanitaria.

El 112 envió al lugar de los hechos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

El personal del SUC valoró y asistió al herido quien, en el momento inicial de la asistencia, presentaba politraumatismos de carácter grave.

Tras ser estabilizado, el joven fue evacuado a Hospital General de Fuerteventura, donde ingresó en estado crítico.

Los efectivos policiales instruyeron las diligencias correspondientes.

Temas

Accidentes

Fuerteventura