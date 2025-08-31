Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de una ambulancia del SUC. C7

Grave tras caer de una tercera planta en un hotel de Fuerteventura

El herido es un joven de 19 años y se precipitó a altas horas de la madrugada

Canarias7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 31 de agosto 2025, 14:23

El Servicio de Urgencia Canario (SUC) asistió en la madrugada del domingo a un joven de 19 años que resultó gravemente herido tras precipitarse desde la tercera planta de un complejo hotelero en el municipio majorero de Pájara, ha informado el 112.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) del Gobierno de Canarias recibió una alerta a las 1:57 horas en la que informaban que una persona se había precipitado, por causas que se desconocen, desde una tercera planta del establecimiento hotelero y necesitaba asistencia sanitaria.

El 112 envió al lugar de los hechos una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, así como efectivos de la Policía Local y la Guardia Civil.

El personal del SUC valoró y asistió al herido quien, en el momento inicial de la asistencia, presentaba politraumatismos de carácter grave.

Tras ser estabilizado, el joven fue evacuado a Hospital General de Fuerteventura, donde ingresó en estado crítico.

Los efectivos policiales instruyeron las diligencias correspondientes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Poli Suárez: «Me duele dejar a casi 600 docentes en la calle por una estabilización heredada»
  2. 2 «¡Socorro!»: detenido un individuo por asaltar a una mujer en su casa en Tenerife
  3. 3 Muere Miguel Peláez Castillo, un empresario comprometido con el desarrollo de Gran Canaria
  4. 4 Amplio operativo policial en locales de ocio del Plaza, en el sur de Gran Canaria
  5. 5 Los camiones no podrán pasar por la vía de servicio de la GC-1 junto a Alcampo
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7 Dónde saborear Gran Canaria, según el biólogo Pepe Solea
  8. 8 El aeropuerto, cobijo de personas sin techo durante la noche
  9. 9 Canarias pone a prueba la receta deportiva: «No va a curar, pero frenará ictus e infartos»
  10. 10 Pedro Sánchez traslada su apoyo a Open Arms: «Defender España es defender la vida»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Grave tras caer de una tercera planta en un hotel de Fuerteventura

Grave tras caer de una tercera planta en un hotel de Fuerteventura