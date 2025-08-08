Grave una mujer al sufrir una parada cardíaca cuando se bañaba en la playa de San Agustín Los socorristas comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, a los que dieron continuidad el personal sanitario del desplazado

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49 Comenta Compartir

Una mujer de 60 años permanece en estado grave después de sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se bañaba en la playa de San Agustín, en Gran Canaria.

Los hechos han ocurrido sobre las 18.31 de la tarde, después de que los servicios de emergencias recibieran una alerta en la que se informaba de que unos socorristas habían sacado del agua a una bañista, según ha informado el 112 canario.

Los socorristas comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, a los que dieron continuidad el personal sanitario del desplazado, que consiguió revertir la parada cardiorrespiratoria.

Tras estabilizarla, la víctima fue evacuada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Local se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.

Una mujer en estado grave tras ser rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria en la playa de San Agustín en San Bartolomé de Tirajana #GranCanaria



Fue evacuada en una ambulancia del #SUC a un centro hospitalario



Más información⬇️https://t.co/caRPjbiVAM pic.twitter.com/OteW5ksndu — 112 Canarias (@112canarias) August 8, 2025