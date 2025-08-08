Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Playa de San Agustín, en Gran Canaria. Arcadio Suárez

Grave una mujer al sufrir una parada cardíaca cuando se bañaba en la playa de San Agustín

Los socorristas comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, a los que dieron continuidad el personal sanitario del desplazado

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:49

Una mujer de 60 años permanece en estado grave después de sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se bañaba en la playa de San Agustín, en Gran Canaria.

Los hechos han ocurrido sobre las 18.31 de la tarde, después de que los servicios de emergencias recibieran una alerta en la que se informaba de que unos socorristas habían sacado del agua a una bañista, según ha informado el 112 canario.

Los socorristas comenzaron con las maniobras de reanimación cardiopulmonar, a los que dieron continuidad el personal sanitario del desplazado, que consiguió revertir la parada cardiorrespiratoria.

Tras estabilizarla, la víctima fue evacuada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La Policía Local se ha hecho cargo de la instrucción de las diligencias.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  2. 2 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  3. 3 11 restaurantes a mar abierto en Gran Canaria
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, sale del hospital tras ser ingresado por un intento de suicidio
  5. 5 Condenan a un soldado que adulteró una analítica para detectar drogas
  6. 6 Fontanales, el niño bonito de la Villa de Moya
  7. 7 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  8. 8 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  9. 9 Un taxista cobrará 908 euros por sufrir un accidente aunque su taxi siguió operando
  10. 10 San Bartolomé de Tirajana desmantela una acampada ilegal en la playa de Pasito Bea

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Grave una mujer al sufrir una parada cardíaca cuando se bañaba en la playa de San Agustín

Grave una mujer al sufrir una parada cardíaca cuando se bañaba en la playa de San Agustín