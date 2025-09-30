Grandes retenciones en la GC-3 dirección Arucas por la caída de un motorista Se desconoce por el momento el estado de la persona accidentada. Al lugar se han trasladado dos ambulancias y agentes de la Guardia Civil

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 11:14

Gran colapso en la carretera GC-3 dirección Arucas por la caída de una moto a la altura del Centro Comercial Los Alisios. Sobre las 10:15 horas, el 112 recibía el aviso del accidente. Se desconoce por el momento el estado del motorista.

Hasta el lugar se han trasladado dos ambulancias, una de ellas medicalizada, y agentes de la Guardia Civil. En estos momentos siguen actuando en el lugar.