En La Florida había más de 200 personas, de ellas 15 menores, sin respetar las normas y abrieron de madrugada

La propietaria acusa a la policía de mentir: «Las actas de la policía no son ciertas y carecen de veracidad»

La propietaria de La Florida, Carolina Palacios, no tuvo reparos este lunes en el programa de televisión Buenas Tardes Canarias (BTC), de acusar a la Policía Local de mentir en las actas levantadas por incumplimiento de las medidas Covid y la normativa que rige la actividad de los locales de ocio nocturno: «Las actas de la policía no son ciertas y carecen de veracidad», manifestó.

Palacios sorprendió al negar en directo todos los incuplimientos que, según los agentes de la autoridad, habían cometido en su negocio durante el fin de semana pasado y que fueron incluso ratificados por los vecinos de la calle de La Pelota: «Aquí siempre tenemos especial precaución con las medidas anti Covid y mucho cuidado tanto con la gente, como con los clientes. No se ha producido ningún desalojo en nuestro local y, desafortunadamente, tenemos todos los días a la policía cerca desde el jueves hasta el sábado. Aquí no ha habido ningún desalojo, cumplimos las normas, tenemos permisos, hojas de reclamaciones, está todo legal. Hay insistencia en que no haya locales de ocio nocturno en esta zona y por eso nos están declarando la guerra y esta persecución, intimidación y coacción. Siempre mantenemos el horario de apertura y cierre que está establecido», comentó.

Además, añadió que habían «cerrado a las doce como establece la norma y un minuto después, la policía vino a la puerta de mi local y vieron que no nos saltamos las normas, al revés, son ellos los que lo hacen con esa intimidación y prevaricación que cometen», acusó.

Por último, manifestó que «es una calle libre y la gente se quedó allí. No estoy de acuerdo con las fases, pero la gente hace botellón en la calle como es normal. Me pusieron dos furgones en la puerta y si hubiese un incendio o algo en mi local, se convierte eso en una batalla. Si dicen que mi local lo han desalojado, que me enseñen esas pruebas. Si la gente está en la calle bebiendo, es problema de la policía, no mío. Están dando a entender que hay un delito que no he cometido. Las actas de la policía no son ciertas y carecen de veracidad de forma absoluta», finalizó para sorpresa de los vecinos que denunciaron los hechos e, incluso, los agentes que actuaron en el cumplimiento de su deber y de las normas existentes en esta fase 4.