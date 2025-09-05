El verano deja 12 fallecidos en accidentes acuáticos en Canarias Las víctimas se reducen con respecto al mismo periodo del año pasado | 50 personas sufrieron accidentes en playas, piscinas y charcones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:43 | Actualizado 11:06h. Comenta Compartir

Durante los dos meses de verano de 2025, un total de 12 personas perdieron la vida por ahogamiento en playas e instalaciones acuáticas de Canarias, un 20% menos que el pasado 2024, cuando se registraron 15.

En Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote se contabilizaron tres muertes en cada isla este verano. Gran Canaria registró dos y El Hierro, una.

En el mismo periodo del año 2023 fueron 11 los bañistas que perdieron la vida. En 2022, 12; en 2021, 9 y en 2020, 12.

Con una media mensual de cinco fallecidos en lo que va de año, el mes de julio concluyó con tres muertes por ahogamiento, mientras que agosto con nueve, siendo el mes de mayor mortalidad en estos ocho meses.

50 personas sufrieron accidentes en las playas, piscinas y charcones canarias durante el verano del presente año. Cabe destacar que cuatro bañistas fueron asistidos tras ser sacados del mar en estado crítico y 11 resultaron heridos de gravedad, lo que bate el récord en el número total de afectados de estas consideraciones en los últimos cinco años. De igual forma, se suman 20 de carácter moderado y tres leves.

Por su parte, sólo en estos dos meses de verano un total de ocho menores de edad fueron víctimas de accidentes en diferentes espacios acuáticos del Archipiélago: un fallecido, tres graves y cuatro moderados.

Tenerife y Fuerteventura registraron un mayor número de accidentes acuáticos de menores de 18 años, contabilizando tres cada isla. Gran Canaria registró dos.

Del total de menores accidentados, cuatro protagonizaron incidentes ocurridos en piscinas, dos en playas y dos más en piscinas naturales.

La plataforma 'Canarias, 1500 Km de Costa', dedicada a la prevención de accidentes acuáticos, señala que las negligencias cuestan la vida al 90% de los niños que sufren un accidente en el agua. Esto es, aseguran, producto de una falta de atención y vigilancia de los adultos a su cargo.

Temas

Accidentes

Playas

Piscinas

Canarias