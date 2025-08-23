Fallece el presidente de Remax España, Javier Sierra El empresario fue un visionario que en 1994 exportó a España el modelo de negocio en la gestión inmobiliaria de EE UU. El grupo facturó en 2024 más de 45 millones

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 23 de agosto 2025, 17:22

El presidente de Remax España - red internacional líder en venta de franquicias a nivel mundial- , Javier Sierra, ha fallecido este sábado de forma repentina.

Sierra fue un visionario e introdujo en España otra forma de gestionar el mercado inmobiliario tras conocer en un viaje a EE UU la firma Remax. El grupo cerró el año 2024 en España con 164 oficinas y 2.316 profesionales además de algo más de 45 millones de euros en facturación.

Javier Sierra transformó el sector inmobiliario en España, introduciendo un modelo de negocio innovador basado en la autonomía de los agentes y la colaboración. Entre sus logros más importantes, destaca la firma del primer convenio colectivo del agente inmobiliario autónomo en 2002, la fundación del MLS en España y la expansión de la compañía hasta convertirse en la primera región de Remax en Europa.

Asimismo, dedicó un espacio especial para reconocer a los Brokers, agentes y staff que han sido clave en la consolidación de la marca, así como a los pioneros de la compañía que han formado parte de Remaxdesde sus inicios y que aún siguen presentes en la red. Desde Remax se remitió esta mañaña un comunicado en el que se lamentaba su fallecimiento. «Javier no fue únicamente un líder. Fue un visionario, un pionero incansable que, con valentía y determinación, trajo a nuestro país un modelo revolucionario que transformó para siempre el sector inmobiliario y elevó a Remax hasta convertirlo en un referente indiscutible en España y en el mundo».

Como se apunta desde la franquicia, si algo caracterizó a Javier Sierra a lo largo de sus más de 30 años al frente de Remax, fue su calidad humana. «Hombre culto, brillante y profundamente inspirador, supo combinar su mente analítica y su espíritu disruptivo con un inigualable sentido del humor. Confiaba en el talento de las personas, creía en su grandeza y tenía la capacidad de despertar en quienes le rodeaban la ambición de superarse, de soñar más alto y de crecer, no sólo como profesionales, sino fundamentalmente como seres humanos», se apunta.

Y continúa: «Hoy despedimos al empresario, al maestro, al amigo… su huella es y será imborrable y su legado, inmenso. Nos deja una empresa sólida, una cultura cimentada en valores y una familia profesional unida, apasionada y orgullosa de seguir su camino. Con profundo respeto a su memoria y con la misma determinación que siempre le acompañó, su familia, los accionistas y todo el equipo que forma Remax España asumimos el firme compromiso de honrar su visión y proyectarla hacia el futuro».

Las redes sociales se llenaron tras conocer la noticia de su fallecimiento de tristeza y penar por su pérdida.

