Imagen de archivo de una vista aérea de Arrecife. C7

Fallece un pintor en Arrecife tras caerse a la vía pública

El accidente laboral se produjo en la calle Isaac Albéniz de la capital lanzaroteña

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de septiembre 2025, 13:47

Un hombre de 52 años ha fallecido este sábado al precipitarse a la vía pública de una altura de seis metros cuando pintaba la fachada de un edificio en Arrecife (Lanzarote), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).

Fuentes cercanas al caso han precisado a EFE que se trata de un accidente laboral.

El suceso ha ocurrido en la calle Isaac Albéniz, a la que se trasladaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario cuyo personal confirmó el fallecimiento del hombre, al que hallaron en parada cardiorrespiratoria y le practicaron sin éxito maniobras de reanimación.

Al lugar del suceso también se desplazó la Policía Nacional y Local, según señala el 1-1-2.

