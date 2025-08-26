Fallece una mujer ahogada en la Playa de Caleta de Fuste, en Fuerteventura La víctima fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria y, pese a los intentos de reanimación, no se pudo salvar su vida

Imagen de lo central telefónica del Servicio de Urgencias Sanitario.

Ep Puerto del Rosario Martes, 26 de agosto 2025, 15:44 Comenta Compartir

Una mujer perdió la vida este martes tras sufrir un ahogamiento en la Playa de Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua, Fuerteventura. La bañista fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria y recibió maniobras de reanimación básicas por parte del socorrista de la playa.

Posteriormente, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) retomaron las maniobras avanzadas a su llegada al lugar, aunque finalmente no fue posible revertir la situación y se confirmó su fallecimiento.

Agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

