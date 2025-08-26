Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de lo central telefónica del Servicio de Urgencias Sanitario. C7

Fallece una mujer ahogada en la Playa de Caleta de Fuste, en Fuerteventura

La víctima fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria y, pese a los intentos de reanimación, no se pudo salvar su vida

Ep

Puerto del Rosario

Martes, 26 de agosto 2025, 15:44

Una mujer perdió la vida este martes tras sufrir un ahogamiento en la Playa de Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua, Fuerteventura. La bañista fue rescatada del mar en parada cardiorrespiratoria y recibió maniobras de reanimación básicas por parte del socorrista de la playa.

Posteriormente, efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) retomaron las maniobras avanzadas a su llegada al lugar, aunque finalmente no fue posible revertir la situación y se confirmó su fallecimiento.

Agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Baleària gana la batalla y se queda por 215 millones con el negocio de Armas en Canarias
  2. 2

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  3. 3 Majestuosa UD
  4. 4 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  5. 5 Un hombre en estado grave tras caerle encima un palé con barriles de cerveza
  6. 6 Tres colombianos en prisión y una ejecución que sigue investigándose
  7. 7 Así es Adolfo Utor, el empresario que se ha hecho con el control de Armas
  8. 8 El 80% del poblado ilegal de Bahía de Formas ha sido identificado y notificado
  9. 9 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  10. 10 El brote hospitalario de salmonela ya va por 19 afectados y se sigue buscando el origen

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fallece una mujer ahogada en la Playa de Caleta de Fuste, en Fuerteventura

Fallece una mujer ahogada en la Playa de Caleta de Fuste, en Fuerteventura