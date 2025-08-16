Fallece un motorista en un accidente de tráfico en Adeje La víctima perdió la vida tras colisionar con un vehículo

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 16 de agosto 2025, 17:10 Comenta Compartir

Un hombre perdió la vida este sábado tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera TF-47, a la altura del kilómetro 4, en el municipio tinerfeño de Adeje. El siniestro se produjo en torno a las 14.24 horas, cuando una motocicleta y un turismo colisionaron en la vía.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Pese a los esfuerzos de los sanitarios, el motorista falleció a causa de las graves lesiones que presentaba.

En el vehículo implicado viajaba una mujer que resultó herida leve con un traumatismo en el tórax. Fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Quirón Costa Adeje.

La Guardia Civil se hizo cargo del atestado e instruyó las diligencias correspondientes. Asimismo, custodió el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial.