Fallece un hombre tras un grave accidente de tráfico en Adeje Además, resultó herida de gravedad una mujer de 46 años

Efe Santa Cruz de Tenerife Domingo, 17 de agosto 2025, 11:29 | Actualizado 11:34h.

Un hombre de 47 años falleció y una mujer de 46 resultó tado herida grave en un accidente de tráfico en la TF-1, a su paso por el municipio de Adeje, en la madrugada de este domingo.

En el siniestro, que se produjo sobre las 3.25 horas en el punto kilométrico 75 de la TF-1, se vieron involucrados dos vehículos, en uno de los cuales viajaban los dos afectados.

La mujer tuvo que ser liberada por los Bomberos, ya que había quedado atrapada, y fue posteriormente derivada al hospital de La Candelaria con politraumatismos de carácter grave, informaron fuentes del 112 Canarias.

Personal del Servicio de Urgencias Canario certificó el fallecimiento del varón en el lugar del accidente.

También intervinieron la Guardia Civil, que custodió el cadáver del varón hasta la llegada de la autoridad judicial y elaboró el atestado, y personal del servicio de conservación de carreteras.