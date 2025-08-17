Fallece un hombre tras un grave accidente de tráfico en Adeje
Además, resultó herida de gravedad una mujer de 46 años
Efe
Santa Cruz de Tenerife
Domingo, 17 de agosto 2025, 11:29
Un hombre de 47 años falleció y una mujer de 46 resultó tado herida grave en un accidente de tráfico en la TF-1, a su paso por el municipio de Adeje, en la madrugada de este domingo.
En el siniestro, que se produjo sobre las 3.25 horas en el punto kilométrico 75 de la TF-1, se vieron involucrados dos vehículos, en uno de los cuales viajaban los dos afectados.
La mujer tuvo que ser liberada por los Bomberos, ya que había quedado atrapada, y fue posteriormente derivada al hospital de La Candelaria con politraumatismos de carácter grave, informaron fuentes del 112 Canarias.
Personal del Servicio de Urgencias Canario certificó el fallecimiento del varón en el lugar del accidente.
También intervinieron la Guardia Civil, que custodió el cadáver del varón hasta la llegada de la autoridad judicial y elaboró el atestado, y personal del servicio de conservación de carreteras.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.