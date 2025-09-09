Fallece ahogada una persona mientras se bañaba en Taliarte El fallecido fue sacado del mar por un grupo de bañistas, pero los servicios de emergencia no pudieron reanimarlo.

Un hombre ha fallecido este martes ahogado en Taliarte (Telde). Los servicios de emergencia acudieron a la zona, pero no pudieron reanimarlo.

Según informa Teldeactualidad, el fallecido es un vecino muy conocido en la zona y médico de profesión. Fue rescatado por un grupo de jóvenes de los riscos de la punta de Taliarte.

Personal del Servicio de Emergencias Canario, la Policía Local de Telde y los bomberos lograron atenderlo, pero no pudieron reanimarlo y salvarle la vida.

