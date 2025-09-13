Escaló hasta un segundo piso para robar joyas y un reloj de lujo en un hotel de Fuerteventura El detenido fue interceptado por la Guardia Civil apenas seis horas después del robo, aún en posesión de varios de los objetos sustraídos

CANARIAS7 Puerto del Rosario Sábado, 13 de septiembre 2025, 13:06

La Guardia Civil de Puerto del Rosario detuvo el pasado 30 de agosto a un hombre de 30 años como presunto autor de un robo con escalo cometido en un conocido complejo hotelero de Caleta de Fuste, Fuerteventura. Según ha informado la propia Guardia Civil, el arresto se produjo a las 18.30 horas del mismo día de los hechos, tras un dispositivo de búsqueda que permitió localizarlo aún con parte del botín en su poder.

El robo tuvo lugar entre las 12.15 y las 13.15 horas, cuando el sospechoso accedió a una habitación del segundo piso escalando un muro perimetral y utilizando un bloque de aire acondicionado como apoyo para alcanzar un balcón situado a 3,5 metros de altura. Aprovechando que el ventanal estaba abierto, entró en la habitación y sustrajo diversos objetos valorados en unos 3.500 euros, incluyendo un reloj de titanio de alta gama, dos anillos de oro —uno de ellos con diamantes, valorado en 1.500 euros—, ropa y material electrónico como unos auriculares AirPods Pro.

Tras la denuncia de la víctima, la Guardia Civil llevó a cabo una inspección ocular en el lugar y centró su investigación en el rastreo digital de los dispositivos robados. Sobre las 17.00 horas, los agentes localizaron parte del material sustraído en una vivienda de Puerto del Rosario, lo que permitió identificar al presunto autor y establecer su localización.

A las 18.30 horas, fue interceptado por los agentes en la calle San Roque de Puerto del Rosario, portando varios de los efectos sustraídos, entre ellos el reloj y los anillos de oro. Según la Guardia Civil, estos objetos fueron posteriormente reconocidos por la víctima. En el marco del operativo también se recuperaron otros bienes, como una mochila y las llaves del domicilio y del vehículo de la víctima, encontrados en un descampado cercano al hotel.

La Guardia Civil logró recuperar prácticamente la totalidad del material robado, aportando pruebas sólidas sobre la presunta autoría del detenido, que fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario el 1 de septiembre. Tras celebrarse un juicio rápido, el individuo fue condenado por un delito de robo con escalo y quedó posteriormente en libertad.

