Se entrega a la policía uno de los supuestos autores del tiroteo de Jinámar Se trata de Kilian C., un vecino de Telde que estaba en busca y captura por haber sido el supuesto autor de los disparos que hirieron a dos personas. La policía sigue buscando a su padre José C. que sigue en paradero desconocido

Kilian C., uno de los presuntos autores de los disparos que hirieron a dos personas en Jinámar el pasado viernes, se ha entregado esta tarde en la comisaría de la Policía Nacional de Telde. Este individuo estaba siendo buscado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado después de que atacase junto a su padre José C. -quien aún sigue en paradero desconocido- a un joven de nombre Jonathan Artiles, conocido por Martín, y a Enrique José R. C., alias 'el peluquero' en Lomo de Las Brujas.

Kilian C. fue a la comisaría en compañía de su abogado Rafael Jiménez de Oliva, según fuentes de la investigación, y en estos momentos los agentes están tomándole declaración.

Presumiblemente, pasará este viernes a disposición judicial.