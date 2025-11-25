Engañaba con llaves falsas y contratos ficticios: detenida en Tenerife una estafadora de alquileres fraudulentos Las detenida solicitaba a las víctimas el pago de una cantidad de dinero en concepto de fianza y reserva por el alquiler de inmuebles que no existían, llegando a superar la cantidad estafada los 10.000 euros

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Martes, 25 de noviembre 2025, 10:52 Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a una mujer como presunta autora de numerosos delitos de estafa. La investigada publicaba alquileres falsos de alquiler en diferentes plataformas, por los que solicitaba a las víctimas el pago de una cantidad de dinero en concepto de fianza y reserva.

Mismo modus operandi

La investigación se inició en diciembre de 2024, tras recibir los agentes varias denuncias por estafa con un denominador común: el mismo modus operandi. La detenida publicaba en portales inmobiliarios y plataformas digitales anuncios de supuestos pisos en alquiler para posteriormente quedar en persona con las potenciales víctimas. En el encuentro, les mostraba un video de la vivienda ofertada y llevaba a cabo la firma de un contrato falso, tras lo cual les solicitaba una cantidad de dinero en efectivo en concepto de fianza y reserva.

Una vez recibida la suma acordada, la autora entregaba en mano a las víctimas una llave de la supuesta vivienda. Cuando estas acudían a la dirección facilitada, comprobaban que habían sido engañadas. Posteriormente, la investigada bloqueaba cualquier vía de comunicación con las víctimas, lo que impedía que estas pudieran contactar de nuevo con ella.

El importe total estafado supera los 10.000 Euros, si bien, los agentes consideran que la cifra podría ser mayor ya que gran cantidad de víctimas no habrían llegado a interponer denuncia.

La detenida adoptaba medidas de autoprotección

La mujer, conocedora de que estaba siendo buscada tanto por los Juzgados como por la Policía Nacional, empleaba medidas de autoprotección con el fin de no ser localizada y eludir la actuación policial. Esto hizo necesario llevar a cabo un laborioso dispositivo policial que finalizó con su detención y posterior puesta a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.