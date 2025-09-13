Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de la playa de Papagayo, en el municipio de Yaiza, Lanzarote. C7

Una enfermera en un barco de recreo salva de un ahogamiento a una bañista

La rápida actuación de la sanitaria evitó una tragedia en la playa de Papagayo, en Lanzarote

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 13 de septiembre 2025, 16:16

Una embarcación de recreo en la que viajaba una enfermera ha rescatado este sábado del mar a una mujer que se encontraba en apuros en la playa de Papagayo, al sur de Lanzarote, según ha informado el 112.

Los hechos han ocurrido a las 12.00 horas, cuando la mujer ha sido socorrida y prestado una primera asistencia por la tripulación de esta embarcación, concretamente por otra mujer que se ha identificado como enfermera, lo que le ha salvado de morir ahogada en el municipio lanzaroteño de Yaiza.

Una vez en tierra, en el puerto Marina Rubicón, personal del SUC continuó asistiendo a la afectada, quien fue trasladada en ambulancia hasta el hospital público de la isla, donde llegó con síntomas de un ahogamiento incompleto de carácter moderado, salvo complicaciones.

