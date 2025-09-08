Encuentran sin vida a un pescador en la costa de Valverde, El Hierro El hombre, de 51 años, desapareció en la mañana del domingo y su cuerpo fue localizado horas más tarde cerca del Charco Manso

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias confirmó este lunes el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre de 51 años en el municipio herreño de Valverde.

El pescador había salido en la mañana del domingo y, tras no regresar a la hora prevista, se activó un dispositivo de búsqueda. Finalmente, a las 22.05 horas, su cadáver fue localizado en las proximidades del Charco Manso.

En las labores de rastreo participaron un helicóptero de rescate Helimer, una embarcación del grupo de intervención del Cabildo de El Hierro, la unidad de drones de la Guardia Civil, efectivos de Medio Ambiente, Policía Portuaria, AEA y personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El cuerpo fue trasladado hasta el muelle de La Estaca, donde quedó a disposición judicial.

