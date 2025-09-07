Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Miriam M. fue vista por última vez el pasado miércoles. Centro Nacional de Personas Desaparecidas

Encuentran un cadáver en la zona de Arona donde se buscaba a una mujer desaparecida

El Instituto Armado había desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a la mujer que había sido vista por última vez en la zona de Morro de los Gatos

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Domingo, 7 de septiembre 2025, 21:54

La Guardia Civil ha localizado este domingo el cadáver de una mujer en la misma zona del municipio tinerfeño de Arona en la que se buscaba a una mujer de 75 años que había desaparecido el pasado miércoles, según han avanzado medios locales.

El Instituto Armado había desplegado un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a la mujer que había sido vista por última vez en la zona de Morro de los Gatos.

El Centro Nacional de Personas Desaparecidas había activado una alerta el pasado jueves tras perderle la pista el día anterior.

En el dispositivo han participado, además de varias patrullas de la Guardia Civil, miembros del Grupo de Rescate Especial e Intervención en Montaña o agentes del Seprona, que colaboraron con drones en la búsqueda.

