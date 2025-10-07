Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de José Vega Hernández, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas C7

Encuentran el cuerpo sin vida del vicepresidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas cerca del puerto de Salinetas

Los socorristas recuperaron el cuerpo de José Vega Hernández en la tarde de este martes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 7 de octubre 2025, 17:09

Los socorristan recuperan el cuerpo de José Vega Hernández, vicepresidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), que se encontraba flotando en el mar en las inmediaciones del puerto de Salinetas, en el municipio de Telde. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió este martes una alerta a las 14.49 horas en la que se comunicaba que el cuerpo de una persona se encontraba boca abajo en el mar, a pocos metros de la orilla.

Socorristas del Servicio de Salvamento en Playas del municipio procedieron a su rescate y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación. Finalmente, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó el fallecimiento del afectado.

La Policía Nacional custodia el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial e instruye las diligencias correspondientes.

Trayectoria y labor en la FIFLP

José Vega Hernández se desempeñó como directivo de la Federación desde los años 90, ejerciendo además como vicepresidente en una primera etapa en materia deportiva y desde la entrada de José Juan Arencibia a la presidencia en áreas como finanzas y asuntos económicos, siendo uno de los pilares de la gestión administrativa y deportiva de la Federación durante los últimos años.

Su papel fue clave en importantes eventos federativos, donde representó a la Federación en actos institucionales, premiaciones y reuniones de coordinación del fútbol base de la provincia. Además, participó activamente en iniciativas para alinear el desarrollo del fútbol base con los estándares nacionales y fue un referente en la promoción del deporte en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote.

Reconocimientos y legado

Durante su trayectoria, José Vega Hernández recibió numerosos reconocimientos por su labor en la FIFLP y su contribución al impulso del fútbol base, la formación de técnicos y la gestión federativa. Fue una figura próxima al colectivo de clubes, especialmente en la zona de Telde, municipio en el que fue fundador de la UD Jinámar. Su deceso deja un vacío importante en la dirección de la FIFLP y en el fútbol canario, donde su profesionalidad y calidez humana eran ampliamente apreciadas.

