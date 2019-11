El parricida: «Yo no lo hice, no lo hice»

La autoridad judicial ordenó el traslado del detenido, de 40 años, a un centro penitenciario después de que prestaran declaración tanto él como su padre, aunque durante su comparecencia, el investigado siempre negó los hechos. «Yo no lo hice, no lo hice», insistió Benjamín S. A. tanto a la magistrada como previamente al médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas que le examinó para determinar si estaba en condiciones o no de prestar declaración ya que padece esquizofrenia crónica que le fue diagnosticada a los 17 años.

El informe forense determinó que Benjamín S. A. padece esta enfermedad mental que supone una eximente incompleta la cual limita sus capacidades pero sin llegar a anularlas. Incluso, durante el reconocimiento relató con numerosos detalles todo lo que ocurrió ese día, demostrando tener una muy buena memoria, pero cuando se le cuestionó por los hechos que acabaron con la vida de su madre Dolores A., de 69 años y que era conocida en el barrio como Lolita, dijo no recordar «absolutamente nada».