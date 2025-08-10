Dos vecinas de Telde fallecen en un accidente de tráfico en León mientras estaban de vacaciones Una tercera viajera ha resultado herida, al igual que el marido y el hijo de una de las fallecidas. Los tres se encuentran en hospitales de León

Dos vecinas de Telde, una natural de La Breña y otra de Los Llanos de San Gregorio, perdieron la vida la tarde del sábado tras sufrir un trágico accidente en el kilómetro 43 de la carretera CL-631, en Palacios de Sil, en León.

En el siniestro resultaron heridos el marido y el hijo, de 16 años, de una de las víctimas, que fueron trasladados a hospitales de León. Con ellos viajaba otra mujer, amiga de las fallecidas, y que fue trasladada en UVI móvil al hospital de El Bierzo. Otra persona fue dada de alta en el lugar, según recoge el 'Diario de Castilla y León'.

Las cinco personas procedentes de las islas viajaban en una furgoneta de tamaño medio que impactó en una curva y en carretera comarca con un furgón de mayor volumen, como recoge 'Telde Actualidad'.

El accidente se produjo poco antes de las 16.16 horas del sábado, instante en que la central de emergencias recibía el primer aviso alertando de la gravedad del siniestro y de que, entre los afectados, uno de los heridos se encontraba atrapado en el interior de uno de los vehículos.

Ante la alerta, desde el 112 se activó la presencia en la zona de la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación de León y el equipo sanitario de Sacyl, que movilizaron una UVI móvil, el recurso de Villablino, dos ambulancias de soporte vital básico, así como un helicóptero medicalizado.

Una vez en el lugar del accidente, el personal médico confirmó la muerte de las dos mujeres implicadas en el choque. Por otro lado, los equipos sanitarios asistieron a los dos heridos: un hombre de aproximadamente 50 años, que fue trasladado de urgencia en helicóptero medicalizado al Complejo Asistencial Universitario de León, y un joven de 16 años evacuado en ambulancia al Hospital de El Bierzo.

Por su parte, la Guardia Civil de Tráfico inició las diligencias oportunas para esclarecer las circunstancias de este mortal accidente, mientras los servicios de bomberos procedían a liberar a la persona atrapada y garantizar la seguridad de la vía. Los recursos de emergencia actuaron de manera coordinada para atender a los afectados y restablecer el tráfico en la CL-631 durante la tarde.

Las autoridades continúan investigando las causas del accidente en Palacios del Sil, sin que se hayan facilitado, por el momento, detalles sobre la posible dinámica del choque.