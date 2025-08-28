Dos personas detenidas en Las Palmas por posesión y distribución de material sexual infantil La Policía Nacional arrestó a 16 personas, e investiga a otras 5, en diferentes provincias españolas.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 28 de agosto 2025, 10:09 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas por posesión y distribución de material de explotación sexual infantil en 12 provincias de España, dos de ellos en Las Palmas. Según han informado en un comunicado, en los registros se han intervenido miles de archivos de imágenes y videos conteniendo «graves» agresiones sexuales a menores de edad, así como otras prácticas degradantes y vejatorias para las víctimas.

Entre los detenidos destacan un profesor de secundaria en Barcelona y los arrestados en Cáceres y Lugo que, debido a la gravedad y crudeza de las agresiones sexuales contenidas en los archivos que compartían, han ingresado en prisión provisional. Otro de los detenidos es un habitante de Girona responsable de la distribución de más de 85.000 archivos, que observaba y fotografiaba desde su domicilio a menores mientras estaban en el patio del colegio, y en cuyo registro se localizaron unos prismáticos.

Del total de investigados, la Policía Nacional ha conseguido identificar a 21 personas ubicadas en España, arrestando a 16 de ellas en Girona (2), Barcelona (1), Cáceres (1), Castellón (1), Asturias (2), Las Palmas (2), Lugo (1), Madrid (1), Guipúzcoa (2), Cantabria (1), Valencia (1) y Pontevedra (1). Asimismo, hay otros cinco investigados no detenidos en Madrid (1), Málaga (1), Navarra (2) y Valladolid (1).

La investigación se inició cuando agentes de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional tuvieron conocimiento de la existencia de personas intercambiando material ilícito a través de redes «Peer To Peer» (P2P). Este tipo de redes permiten poner en contacto a usuarios de cualquier parte del mundo y compartir casi cualquier tipo de archivo, entre los que se incluyen vídeos, imágenes, música, programas o documentos.

El reconocimiento de los delincuentes se ha llevado a cabo con la colaboración policial internacional, especialmente con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, cuya ayuda ha sido «fundamental» para identificar a los sospechosos, según ha descrito la Policía.

Información de interés: Correo electrónico La Policía Nacional habilita denuncias.pornografia.infantil@policia.es para quien tenga información sobre la existencia de la difusión, tenencia y almacenamiento de abuso sexual a menores.

Denuncia La delegación del Gobierno contra la Violencia de Género habilita el número 016 de forma gratuita y confidencial