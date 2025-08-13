Dos heridos tras un choque entre un coche y un camión en la TF-1 a la altura de Arona, en Tenerife El accidente ocurrió de madrugada en dirección a Santa Cruz de Tenerife, ambos afectados fueron trasladados con heridas moderadas al Hospital Quirón Costa Adeje

EP Santa Cruz de Tenerife Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:01 | Actualizado 11:11h. Comenta Compartir

Dos hombres han resultado heridos este miércoles, 13 de agosto, tras producirse una colisión entre un turismo y un camión en la TF-1, en sentido a Santa Cruz de Tenerife, a la altura del municipio de Arona, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

Una vez en el lugar, sobre las 02:07 horas, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los heridos, que presentaron un traumatismo craneal de carácter moderado y policontusiones de carácter moderado, respectivamente, precisando de traslados al Hospital Quirón Costa Adeje.