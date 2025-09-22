Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la central de llamadas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad. 112

Dos heridos moderados tras el vuelco de un vehículo en Santa Lucía de Tirajana

Los ocupantes, un hombre y una mujer, quedaron atrapados en el interior del coche y tuvieron que ser liberados por bomberos antes de ser trasladados a un centro hospitalario

Efe

Santa Lucía de Tirajana

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:53

Dos personas resultaron heridas de carácter moderado a media tarde de este lunes tras el vuelco del vehículo en el que circulaban por la calle Murillo, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112) del Gobierno de Canarias.

Los ocupantes, un hombre con un traumatismo torácico y una mujer con un traumatismo en un miembro superior, quedaron atrapados en el interior del coche y tuvieron que ser liberados por personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Posteriormente, fueron atendidos por sanitarios del Servicio de Urgencias Canario, que los trasladaron al centro Hospiten Clínica Roca en ambulancias medicalizada y sanitarizada.

Al lugar también se desplazaron agentes de la Policía Local, que instruyeron las diligencias correspondientes.

