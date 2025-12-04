Dos heridos graves al sufrir un atropello por un turismo en una avenida de La Laguna

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:25 Comenta Compartir

Un hombre y una mujer, ambos de 30 años, han resultado heridas de carácter grave tras ser atropelladas por un turismo y desplazadas varios metros en la Avenida de Los Menceyes, en la zona de Vistabella del municipio de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 23.27 horas de este miércoles y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canarioi (SUC) que comprobó que los dos afectados presentaban traumatismo craneal de carácter grave, por lo que la mujer fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria y el hombre al Hospital Universitario de Canarias.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.