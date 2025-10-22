Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del accidente entre una guagua y un coche en Telde este miércoles. C7

Dos heridos en un accidente entre una guagua y un coche en Telde

Los afectados sufrieron traumatismos de carácter moderado y leve

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:36

Comenta

Dos personas han resultado heridas, una de carácter moderado y la otra leve, tras chocar un coche y un microbús en Telde, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias.

Sobre las 8.15 horas una llamada alertó al 112 de la colisión entre un coche y un microbús en la carretera GC-100, a la altura de Lomo Cementerio.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios y el personal sanitario asistió a las personas afectadas. Bomberos del Consorcio colaboraron en la evacuación del transporte colectivo y la Policía Local y la Guardia Civil se encargaron de las correspondientes diligencias.

