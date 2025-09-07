Dos heridas, una de ellas grave, en la colisión de un quad y un turismo en Tenerife El accidente tuvo lugar en la TF-21, altura del pk.54, en el municipio de Adeje

Dos mujeres resultaron heridas, una de ellas grave, en la colisión de un quad y un turismo ocurrido ayer viernes en la TF-21, altura del pk.54, municipio de Adeje, en Tenerife.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía, a las 20:21 horas, una alerta en la que informaba de la colisión de un quad y un turismo, en la vía anteriormente mencionada.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios. El personal del SUC realizó una primera asistencia sanitaria a las dos afectadas antes de realizar su traslado a los centros sanitarios mencionados. En el momento inicial de la asistencia, una de las mujeres presentaba politraumatismos de carácter grave, y fue de inmediato trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Ntra. Sra. de La Candelaria.

La otra accidentaba presentaba, en el momento inicial de la asistencia, un traumatismo en el hombro de carácter moderado, con lo que también fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico a Hospiten Sur.

La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes.