Dos guaguas colisionan en la Avenida Marítima Se vieron implicadas una Global y otra municipal

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 10:32

Una guagua de la empresa Global y otro del servicio municipal han colisionado esta mañana en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, a la altura de la parada de transporte público situada en la calle Carvajal.

El incidente, cuyas causas aún no han sido precisadas, obligó a intervenir a la Policía Local y a una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), según han afirmado testigos que se encontraban en el lugar.

Según los primeros datos, no se han registrado heridos entre los pasajeros ni los conductores, aunque sí se han producido demoras en las líneas afectadas.

