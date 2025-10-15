Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Dos detenidos por robar en más de 30 coches aparcados en zonas turísticas de Canarias

Los sucesos ocurrieron en las islas de Lanzarote y Fuerteventura | Los arrestados actuaban en aparcamientos donde rompían los cristales para llevarse objetos de valor

CANARIAS7

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:13

La Guardia Civil de Lanzarote ha detenido a dos personas como presuntos autores de 31 robos en el interior de vehículos, la mayoría de ellos coches de alquiler utilizados por turistas en Lanzarote y Fuerteventura, según informó este miércoles el instituto armado.

Los sospechosos actuaban en zonas turísticas y aparcamientos muy transitados por visitantes, donde esperaban a que los turistas se alejaran para fracturar los cristales de los vehículos y sustraer objetos de valor del interior. Su actividad delictiva se saldó con 24 robos consumados y 7 en grado de tentativa, cometidos en ambos territorios insulares.

La investigación se inició tras el incremento de denuncias por robos en coches estacionados en áreas frecuentadas por turistas. Ante esta situación, la Guardia Civil desplegó un dispositivo especial de vigilancia, que permitió identificar y localizar a los presuntos autores el pasado 17 de septiembre.

En el momento de la detención, los agentes hallaron en el vehículo de los sospechosos diversos efectos personales sustraídos previamente a turistas, como bolsos, carteras o dispositivos electrónicos. Tras las comprobaciones oportunas, la mayoría de los objetos pudieron ser devueltos a sus legítimos propietarios.

Las diligencias y los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Arrecife.

