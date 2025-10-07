Diez detenidos, uno en Canarias, por vender falsos plátanos y alimentos en mal estado En la operación denominada Opson XIV se han incautado 11.500 toneladas de productos ilícitos y se han retirado del mercado bienes valorados en más de 95 millones de euros

La Guardia Civil ha detenido a 10 personas, una de ellas en Tenerife, en el marco de una macrooperación contra el fraude alimentario en la que se han incautado 11.500 toneladas de productos ilícitos y se han retirado del mercado bienes valorados en más de 95 millones de euros, entre ellos falsificaciones de productos con denominación de origen o indicaciones geográficas, como vino o aceite.

Según ha informado en un comunicado la Dirección General de la Guardia Civil, se trata de la macrooperación OPSON XIV, en la que, de momento, han sido detenidas diez personas y hay 29 más investigadas como presuntos responsables de delitos contra la propiedad industrial, estafa, fraude alimentario, falsificación documental y contra la salud pública.

La Guardia Civil ha iniciado doce investigaciones en Huelva, Mallorca, Alicante, Vigo y Santa Cruz de Tenerife.

Durante la operación se han incautado 11.500 toneladas de productos ilícitos y casi un millón y medio de litros de bebidas, en su mayoría alcohólicas.

Los agentes han realizado más de 2.091 inspecciones y registros en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del territorio nacional, en los que se han detectado hasta 1.219 infracciones administrativas.

Como resultado, se han retirado del mercado bienes valorados en más de 95 millones de euros, entre los que hay bebidas alcohólicas, cereales, grano, frutas, hortalizas, productos cárnicos, pescados, mariscos, productos lácteos, azúcar o aditivos.

Las redes delictivas infiltraban grupos de delincuencia organizada en empresas de eliminación de residuos con la intención de acceder a los alimentos caducados en espera de destrucción, para manipular la fecha de caducidad y reintroducirlos en el mercado con etiquetas falsas.

Además, se han investigado falsificaciones de productos con denominación de origen o indicaciones geográficas, entre ellos aceite de oliva y vinos con denominación de origen protegida.

Las actuaciones más destacadas

En Santa Cruz de Tenerife, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha investigado a una persona como presunto autor de un delito contra la salud pública por vender pescados, mariscos y otros productos al por mayor y sin trazabilidad, en mal estado, caducados o habiendo perdido la cadena de frío. Se intervinieron 25 toneladas de productos perecederos.

Se han intervenido 1.167 toneladas de productos congelados en Valencia, Murcia y Pontevedra, por tener una fecha de consumo vencida y presentar malas condiciones organolépticas. Una persona ha sido detenida y ocho investigadas por delitos contra la salud pública, estafa, falsedad documental y fraude alimentario.

En Alicante se ha investigado a una empresa que vendía bananas procedentes de Madeira (Portugal) etiquetadas como plátanos de Canarias. Esta empresa tenía suspendida la certificación para su comercialización e importaba el producto valiéndose de documentación aduanera falsificada. Se han vendido un total de 2.000 toneladas de bananas etiquetadas como plátanos canarios.

En Mallorca se ha investigado a cinco personas por delitos contra la salud pública tras una inspección en una industria cárnica que utilizaba alimentos caducados para la elaboración de productos. Para ello, se manipulaba la trazabilidad de los productos, incluso descontaminándolos mediante el uso de lejía.

Estos alimentos se reetiquetaban con fechas de caducidad alteradas y ampliadas. En total se han intervenido 231 kilos de alimentos no aptos para el consumo.

En Huelva se ha investigado a un grupo criminal dedicado a la venta de moluscos bivalvos no aptos para el consumo, que procedían de Portugal y eran comercializados a nivel nacional y europeo.

En total han sido detenidas seis personas e investigadas otras dos por los delitos de pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, contra la salud pública, blanqueo de capitales y fraude de fluido eléctrico. Además, se han intervenido alrededor de siete toneladas de mercancía.

La operación OPSON XIV ha sido llevada a cabo por los cuerpos policiales de 31 países, que han emitido 101 órdenes de detención. Además, 631 personas han sido denunciadas y se ha logrado desarticular 13 organizaciones criminales.