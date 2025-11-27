Detienen a una mujer por intentar vender un reloj Rolex sustraído en el Hospital Insular La pieza, valorada en 10.000 euros, pertenece a un médico del centro hospitalario. La sustrajeron cuando el hombre dejó sus pertenencias en una zona habilitada para realizar una intervención

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:41

Una mujer de 36 años ha sido detenida como presunta autora de un delito de receptación, cuando intentaba vender un reloj de la marca Rolex modelo 'Datejust' en una joyería, valorado en 10.000 euros, que había sido sustraído en el Hospital Insular de Gran Canaria.

La Policía Nacional aclara en una nota que el propietario del reloj, un médico del centro hospitalario, interpuso una denuncia en dependencias policiales en pasado 6 de noviembre.

El facultativo explicó que, mientras se preparaba para una intervención, dejó sus pertenencias en un espacio habilitado para ello en la zona de trabajo. Al finalizar su jornada comprobó que el reloj había desaparecido.

Posteriormente, el 25 de noviembre, la sala operativa Cimacc del 091 comisionó a una patrulla para que se dirigiera a una joyería de la capital. Su propietario, que previamente había sido alertado por el denunciante, indicó que una mujer se había presentado en el establecimiento con un reloj que coincidía plenamente con la descripción de la fotografía y de la factura de compra que la víctima aportó en la denuncia.

La mujer negó los hechos ante los agentes, asegurando que había encontrado el reloj en la zona de San José y que acudió al lugar para comprobar su autenticidad con la intención de venderlo.

El indicativo policial tras unas comprobaciones en los sistemas informáticos internos, pudieron certificar que el reloj figuraba como sustraído, por lo que procedieron a la intervención de la pieza y a su custodia para entregársela a su legítimo propietario.

La mujer, fue detenida y trasladada a dependencias policiales donde, una vez finalizada las diligencias policiales, será puesta a disposición la autoridad judicial competente.

La Policía Nacional recuerda que la compra o venta de artículos sustraídos fomenta la actividad delictiva asociada a los robos y hurtos y que la receptación, la adquisición, posesión o intento de venta de objetos cuya procedencia ilícita se conoce o se debería conocer constituye un delito tipificado en el Código Penal