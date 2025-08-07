Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen del reloj robado valorado en 5.000 euros. C7

Detenidos tres hombres en Gran Canaria por el robo violento de un reloj de 5.000 euros

La pieza de alta gama fue sustraída en Barcelona, produciendo lesiones a la víctima durante el hurto, y ya ha sido devuelta a su propietario

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:27

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d'Esquadra, han detenido en Gran Canaria a tres hombres, de entre 21 y 23 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia. El 19 de mayo, en el distrito de Les Corts de Barcelona, los detenidos abordaron a un hombre y le sustrajeron un reloj valorado en 5.000 euros que portaba en la muñeca, produciendo lesiones a la víctima.

A raíz de este hecho, se puso en marcha una investigación que ha culminado con la identificación, localización y detención de los tres autores en Gran Canaria. Por parte de Policía Nacional y Mossos d'Esquadra se llevaron a cabo tres registros de manera simultánea en tres domicilios. Como resultado, se practicaron tres detenciones, se hallaron indicios relevantes para la investigación y se localizó el objeto robado que ha ya sido devuelto a su propietario: un reloj de alta gama que estaría valorado en 5.000 euros.

A los detenidos les constaban antecedentes policiales y pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas en funciones de guardia, el pasado 31 de julio, ingresando uno de ellos en prisión provisional.

