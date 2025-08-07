Detenidos tres hombres en Gran Canaria por el robo violento de un reloj de 5.000 euros
La pieza de alta gama fue sustraída en Barcelona, produciendo lesiones a la víctima durante el hurto, y ya ha sido devuelta a su propietario
Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 7 de agosto 2025, 11:27
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Mossos d'Esquadra, han detenido en Gran Canaria a tres hombres, de entre 21 y 23 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia. El 19 de mayo, en el distrito de Les Corts de Barcelona, los detenidos abordaron a un hombre y le sustrajeron un reloj valorado en 5.000 euros que portaba en la muñeca, produciendo lesiones a la víctima.
A raíz de este hecho, se puso en marcha una investigación que ha culminado con la identificación, localización y detención de los tres autores en Gran Canaria. Por parte de Policía Nacional y Mossos d'Esquadra se llevaron a cabo tres registros de manera simultánea en tres domicilios. Como resultado, se practicaron tres detenciones, se hallaron indicios relevantes para la investigación y se localizó el objeto robado que ha ya sido devuelto a su propietario: un reloj de alta gama que estaría valorado en 5.000 euros.
A los detenidos les constaban antecedentes policiales y pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas en funciones de guardia, el pasado 31 de julio, ingresando uno de ellos en prisión provisional.
