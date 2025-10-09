Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de archivo de un furgón de la Policía Nacional. Efe

Detenidos madre e hijo por vender droga en una vivienda de Jinámar

En el registro se incautaron 43 gramos de cocaína, 13 gramos de crack, 4.409 comprimidos hipnóticos y sedantes, además de 5.710 euros en efectivo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 9 de octubre 2025

La Policía Nacional ha detenido a dos personas, madre e hijo, como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales al utilizar una vivienda situada en Jinámar (Gran Canaria) como punto de venta de sustancias estupefacientes, principalmente heroína y crack.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que fue una denuncia sobre el trasiego de personas en un domicilio donde al parecer se estaba llevando a cabo la venta y uso de medicamentos, así como de otras sustancias estupefacientes, lo que dio inicio a la investigación.

De esta manera, los agentes confirmaron que dicha vivienda se trataba de un punto activo de venta de drogas, finalizando la investigación con la entrada y registro en el domicilio donde se incautó de 43 gramos de cocaína, 13 gramos de crack, 4.409 comprimidos hipnóticos y sedantes, además de 5.710 euros en efectivo.

Una vez finalizadas las diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

