Detenidos por elaborar y vender droga sintética en Gran Canaria Los arrestados han sido dos hombres que se dedicaban a distribuir las sustancias en zonas de ocio de Playa del Inglés

Efe Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 13 de octubre 2025, 16:11 Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 32 y 39 años en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, que supuestamente se dedicaban a la venta de drogas sintéticas en la zona de ocio de Playa del Inglés y en sus domicilios, donde además las elaboraban.

Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, la detención de estas dos personas ha permitido desarticular dos puntos negros de tráfico de drogas sintéticas y ha sido consecuencia de una operación en la que también ha intervenido Vigilancia Aduanera, tras iniciarse la investigación en 2022.

Los dos arrestados han ingresado en prisión preventiva, precisa el comunicado.

En el registro de sus domicilios se incautaron de 143 pastillas de éxtasis, 190 gramos de mefedrona, 35 gramos de anfetamina, 13 gramos de MDMA, 12 gramos de tusi-2CB, 4 gramos de ketamina, 1,6 gramos de metanfetamina, 51,59 mililitros de GHB y 7758 mililitros de GBL, todas ellas sustancias nocivas para la salud.

Además, se les intervinieron 3.000 euros en efectivo y numerosa documentación.