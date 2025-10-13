Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de la Policía Nacional. C7

Detenidos por elaborar y vender droga sintética en Gran Canaria

Los arrestados han sido dos hombres que se dedicaban a distribuir las sustancias en zonas de ocio de Playa del Inglés

Efe

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 13 de octubre 2025, 16:11

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 32 y 39 años en Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, que supuestamente se dedicaban a la venta de drogas sintéticas en la zona de ocio de Playa del Inglés y en sus domicilios, donde además las elaboraban.

Según ha informado este lunes la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, la detención de estas dos personas ha permitido desarticular dos puntos negros de tráfico de drogas sintéticas y ha sido consecuencia de una operación en la que también ha intervenido Vigilancia Aduanera, tras iniciarse la investigación en 2022.

Los dos arrestados han ingresado en prisión preventiva, precisa el comunicado.

En el registro de sus domicilios se incautaron de 143 pastillas de éxtasis, 190 gramos de mefedrona, 35 gramos de anfetamina, 13 gramos de MDMA, 12 gramos de tusi-2CB, 4 gramos de ketamina, 1,6 gramos de metanfetamina, 51,59 mililitros de GHB y 7758 mililitros de GBL, todas ellas sustancias nocivas para la salud.

Además, se les intervinieron 3.000 euros en efectivo y numerosa documentación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  2. 2 Un accidente múltiple provocó grandes retenciones en la GC-1 dirección a Las Palmas de Gran Canaria
  3. 3 La Policía Canaria investiga el origen de un emú atropellado tras causar un accidente en Gran Canaria
  4. 4 El primer premio del sorteo extraordinario del día de la Hispanidad de la Lotería Nacional cae en Canarias
  5. 5 La Aemet lanza una advertencia a Canarias: esta semana toca sacar el paraguas
  6. 6 Los docentes canarios, de los más estresados del país por culpa de la indisciplina en las aulas
  7. 7 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  8. 8 «Hemos pedido a Baleària que asuma el modo canario y garantice la conectividad»
  9. 9 Inspectores de Hacienda «desmontan» los mitos del REF y tratan de aportar seguridad jurídica a la ZEC y la RIC
  10. 10 La enfermería pasa factura a la UD Las Palmas

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenidos por elaborar y vender droga sintética en Gran Canaria

Detenidos por elaborar y vender droga sintética en Gran Canaria