Detenidos dos jóvenes por robos violentos a turistas en Fuerteventura

La Guardia Civil de Puerto del Rosario ha detenido a dos jóvenes conocidos por su vinculación con la delincuencia habitual en la zona de Caleta de Fuste, como presuntos autores de dos robos con violencia, uno consumado y otro en grado de tentativa, cometidos en apenas tres días, según informó el cuerpo de seguridad.

El primer suceso tuvo lugar en la madrugada del pasado 26 de septiembre, sobre las 03.10 horas, cuando un grupo de turistas regresaba a su alojamiento tras salir de un local de ocio. En el trayecto, tres individuos interceptaron a las víctimas. Uno de ellos trató de arrancar de un tirón el bolso de una joven, que logró resistirse, aunque fue agredida violentamente. Al intentar ayudarla una amiga, el asaltante la empujó y le hizo una zancadilla, derribándola al suelo para finalmente robarle un teléfono móvil valorado en 770 euros. La víctima sufrió la fractura del radio de una mano.

Los agentes, que se encontraban realizando servicios preventivos de seguridad ciudadana en las inmediaciones, acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a las víctimas y recabar datos. Gracias a esa información, los investigadores pudieron identificar plenamente al presunto autor del robo y del intento de asalto frustrado.

Tres días después, el 29 de septiembre, se produjo otro intento de robo violento en la Avenida Alcalde Juan Ramón Soto Morales. Un joven intentó sustraer una patineta valorada en 820 euros que estaba estacionada frente a un comercio. Al ser sorprendido por el propietario, el agresor lo amenazó con una piedra y llegó a golpearlo, causándole lesiones leves, antes de huir. La rápida intervención de una patrulla permitió detenerlo quince minutos más tarde en un descampado cercano, donde fue reconocido por la víctima.

La Guardia Civil confirmó que este detenido estaba vinculado también con los hechos violentos ocurridos días antes en Caleta de Fuste. Ambos fueron puestos a disposición judicial los días 27 y 30 de septiembre, respectivamente. La autoridad judicial decretó el ingreso en prisión sin fianza para uno de ellos y dejó al otro en libertad con cargos, con la obligación de presentarse periódicamente en sede judicial.

