Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional. C7

Detenidos dos hombres por intentar asaltar con una pistola falsa una sala de juegos en La Palma

La Policía Nacional los vincula también con otros robos en la isla; uno fue arrestado in fraganti y el otro capturado tras un operativo en Puntallana

EP

Santa Cruz de La Palma

Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:53

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos presuntos autores de un intento de robo con violencia e intimidación, en grado de tentativa, ocurrido en una sala de juegos y apuestas en la isla de La Palma. Durante el intento de asalto, los autores emplearon una pistola, que resultó ser simulada, con el objetivo de intimidar a los presentes y facilitar su huida.

La investigación policial ya estaba en marcha debido a que los presuntos autores del intento de robo habían sido previamente identificados como responsables de otros dos robos con fuerza cometidos en distintos establecimientos de la misma localidad. Así, los agentes recabaron múltiples indicios probatorios que permitieron vincular a ambos individuos con los hechos.

El primero de los detenidos fue localizado y arrestado a principios del mes de julio en Santa Cruz de La Palma, cuando fue sorprendido cometiendo un robo en el interior de un vehículo estacionado en la misma avenida donde se produjo el intento de atraco. En ese momento, ya estaba siendo buscado activamente por los delitos anteriores.

Mientras, el segundo individuo, tras varias semanas, fue localizado en la localidad de Puntallana en un operativo policial desplegado específicamente para dar con su paradero.

Ambos detenidos han sido puestos a disposición judicial. La Policía Nacional continúa trabajando para esclarecer si pudieran estar implicados en otros hechos delictivos recientes en la isla.

